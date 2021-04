Facebook stengjer trollfabrikk knytt til iransk eksilgruppe

utenriks

Kontoane la ut innhald som er kritisk mot Irans regjering og som støttar eksilgruppa Mujahedeen-e-Khalq, også kjent som MEK.

I mange tilfelle vart det brukt falske brukarnamn og falske bilete på kontoane, mellom anna av iranske kjendisar eller avdøde dissidentar. Aktiviteten var størst i 2017, og på nytt på slutten av 2020. Rundt 112.000 personar følgde éin eller fleire av Instagram-kontoane.

Facebook har funne ut at kontoane vart styrt frå éin enkelt stad i Albania, av ei gruppe personar som handlar på vegner av MEK. Facebook fann òg andre teikn som tyder på at staden er ein såkalla trollfabrikk, der tilsette får betalt for å leggje ut innhald, ofte desinformasjon, i sosiale medium.

Aktivitetane følgde europeisk arbeidstid ved at dei starta ved 9-tida og dabba av mot slutten av dagen, avbrote av ei merkbar pausetid ved lunsj.

– Sjølv troll må ete, seier Ben Nimmo, som leier Facebook si etterretningsavdeling for globale truslar.

MEK har sidan 2012 har vore listeført som terrororganisasjon av USA.

