Amnestys årsrapport er ein knusande dom over koronahandteringa i verdssamfunnet

utenriks

«Amnesty International Report 2020/21: The State of the World's Human Rights» vart publisert onsdag. Rapporten er ein omfattande analyse av utviklinga innan menneskerettar globalt i året som gjekk.

Koronapandemien har gått hardast utover minoritetar, kvinner, flyktningar, eldre, helsearbeidarar og arbeidsinnvandrarar, konkluderer organisasjonen.

Rammar dei som kjempar hardast

I overveldande grad er det samfunnets svakaste som ber byrda av pandemien, ifølgje rapporten. Amnesty understrekar at samtidig som det òg ofte er desse som hamnar på frontlinja i kampen mot pandemien, har dei òg stor risiko for å falle utanfor offentlege økonomiske og sosiale støtteordningar.

– Covid-19 har brutalt blottlagt og forsterka forskjellar både internt og imellom land, seier Amnesty Internationals nye generalsekretær Agnès Callamard i ei pressemelding.

– Tiår med splittande politikk, feilslått økonomisk innstrammingspolitikk og valet til leiarar om å ikkje investere i offentleg infrastruktur har gjort for mange menneske til enkle offer for viruset, understrekar ho.

Stova saman i leirar

Mange migrantar og flyktningar har gått gjennom pandemiåret i elendige forhold i flyktningleirar, der dei har mista tilgang til grunnleggjande hjelp og tenester. Andre har stranda som følgje av stengde grenser.

Rapporten peikar på korleis titusenvis av flyktningar frå land som El Salvador, Honduras og Venezuela har vorte nekta inngang til Canada, Peru og USA som følgje av koronarestriksjonar.

I Europa har særleg forholda i Moria-leiren på den greske øya Lesvos fått merksemd for elendige forhold. Amnesty peikar òg på den håplause situasjonen i flyktningleirar i Syria, Irak, Jordan og Tyrkia, som husar millionar av flyktningar og internt fordrivne etter borgarkrigen i Syria og krigen med IS.

Pleiar sjuke utan tilstrekkeleg utstyr

Helsearbeidarar har òg stått i ein særleg sårbar posisjon gjennom pandemien, konkluderer rapporten. Amnesty har dokumentert korleis styresmakter har svikta i å verne helsearbeidarar frå smitte, og at tusenvis har mista livet som følgje av manglande smittevernutstyr.

I 42 av 149 land har helsearbeidarar òg vorte utsette for straffereaksjonar dersom dei har varsla om dårlege forhold. Varslarar har mellom anna vorte arrestert og mista jobben.

– Heltane i 2020 var helsearbeidarane på frontlinja som reddar liv, seier Agnès Callamard i pressemeldinga.

– På grufullt vis er det dei som gav mest, som fekk minst vern, føyer ho til.

Smittevern som påskot

Rapporten trekkjer òg fram at styresmakter fleire stadar har utnytta pandemien til å undertrykkje befolkninga, bryte menneskerettane og slå ned på politiske motstandarar.

Tryggingsstyrkar har fleire stadar gått hardt til verks og skote med skarp ammunisjon og tåregass mot demonstrantar. Fleire hundre demonstrantar er drepne og mange fleire skadde.

«Løgn og bedrag»

I Asia, Midtausten og i Nord-Afrika har styresmaktene òg fengsla og forfølgt menneskerettsforkjemparar og journalistar. I Sør- og Mellom-Amerika har fleire menneskerettsforkjemparar vorte drepne av kriminelle bandar med koplingar til styresmaktene.

– Vi har sett heile spekteret av reaksjonar frå leiarane våre, frå dei middelmåtige til dei løgnaktige, dei egoistiske til dei bedragerske, seier Callamard.

– Nokon har prøvd å normalisere dei inngripande krisetiltaka innført for å kjempe mot korona, medan nokre særleg farlege leiarar har gått eitt skritt lenger. Dei har sett dette som ei moglegheit til å styrkje eiga makt. I staden for å støtte og verne folket, har dei brukt pandemien som eit våpen for å angripe folks rettar, understrekar generalsekretæren.

(©NPK)