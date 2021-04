WHO varslar oppdatert AstraZeneca-vurdering

utenriks

– Det er ingen bevis for at fordel-risiko-vurderinga for vaksinen må endrast, sa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, WHOs direktør for regulering og førehandsgodkjenning, på ein pressekonferanse tysdag.

WHO studerer grundig dei siste funna saman med europeiske og andre tilsynsstyresmakter, la han til ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

WHO forventar å komme med ei oppdatert vurdering av koronavaksinen til AstraZeneca onsdag eller torsdag, men trur ikkje at det vil vere nokon grunn til å endre rådet.

EUs legemiddeltilsyn EMA har òg varsla ein konklusjon frå tryggingskomiteen sin onsdag eller torsdag.

(©NPK)