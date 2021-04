Medium får forbod mot å omtale konflikten i Jordans kongehus

utenriks

– Forbodet mot publisering gjeld alle audiovisuelle medium og sosiale medium, og dessutan publisering av bilete og videoklipp knytt til temaet, heitte det i ei kunngjering frå riksadvokaten i landet tysdag.

Kongens 41 år gamle halvbror blir skulda for å ha konspirert for å «destabilisere kongedømmets sikkerhet» og er sett i husarrest. Minst 16 andre er arresterte, skulda for å ha delteke i eit «ondsinnet komplott».

Blant dei arresterte er tidlegare hoffsjef Bassem Awadallah og utsendinga kongen har til Saudi-Arabia, Sherif Hassan bin Zaid.

Korrupsjon og vanstyre

I eit opptak kringkasta av BBC skulda Hamzah i helga Jordans leiarar for korrupsjon, vanstyre og trakassering og avviste at han hadde delteke i nokon konspirasjon.

Måndag gjorde han det òg klart at han ville trasse ordren om husarrest, men nokre timar seinare svor han påstått lojalitet til kong Abdullah. Det skal ha skjedd etter mekling i regi av onkelen til kongen, prins Hassan.

– Eg skal vere tru mot arven frå forfedrane mine, følgje deira veg og vere lojal mot bodskapen og hans majestet. Eg vil alltid stå klar til å hjelpe og støtte kongen og kronprinsen, heitte det i eit brev som vart sitert av palasset.

Ønske på dødsleiet

Prins Hamzah er den eldste sonen til avdøde kong Husseins fjerde og siste kone, amerikanskfødde dronning Noor.

Abdullah var kong Husseins førstefødde son, som han fekk med den andre kona si, britiskfødde prinsesse Muna som han skilde seg frå i 1971.

Då kong Abdullah tok over trona i 1999, utnemnde han Hamzah til kronprins i tråd med ønsket til den døyande faren. Fem år seinare utnemnde kong Abdullah i staden sonen sin Hussein, som no er 26 år gammal, til tronarvingen sin.

