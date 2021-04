Fransk politi etterforskar hemmelege luksusmiddagar i Paris

utenriks

Serveringsstader i Frankrike har vore stengde i lang tid. TV-kanalen M6 sende fredag likevel filmopptak som viste ei hemmeleg middagsservering i ein restaurant i ein av dei dyrare delane av Paris. Opptaka som er tekne med skjult kamera, viste at verken kelnerar eller gjestene hadde på seg munnbind.

Det er ikkje kjent kven som var gjestene, og emneknaggen #OnVeutLesNoms (Vi vil ha namna deira) har vorte populær på Twitter.

M6-reportasjen viser at personalet legg fram kveldsmenyar til ein pris mellom 160 og 490 euro, rundt 1.600 og 4.900 kroner, per person. Restaurantgjestene fekk òg beskjed om at dei ikkje kunne gå med munnbind.

– Vi bruker ikkje munnbind. Korona finst ikkje når ein går gjennom dørene her. Vi vil at folk skal føle seg avslappa, sa ein medlem av personalet til teamet som stod bak dei hemmelege opptaka.

I reportasjen stadfestar innehavar av luksusstaden Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalencon, at denne typen middagar og hemmelege arrangement har funne stad jamleg gjennom pandemien, og at gjestene har inkludert medlem av regjeringa. I ei utsegn til AFP har Chalencon likevel trekt tilbake at ministrar har delteke på middagane.

Frankrikes innanriksminister Gérald Darmanin har beordra politietterforskinga av arrangementa. Han understrekar at det ikkje finst eigne reglar for dei rike og privilegerte.

– Desse personane må straffeforfølgjast, og bli dømde for å ha organisert denne typen festar, seier Darmanin, melder BBC.

(©NPK)