Fotballstadion i Paris opna for massevaksinasjon

Meir enn 10.000 dosar koronavaksine skal setjast kvar veke på stadionet, som vart opna tysdag og skal halde ope seks dagar i veka.

Halvparten av timeavtalane er sett av til lokale bebuarar. Distriktet Seine-Saint-Denis er hardt ramma, med over 800 nye smittetilfelle per 100.000 menneske over ein sjudagarsperiode. Resten av timeavtalane er tilgjengeleg for alle andre som skal få vaksinen.

Frankrike vaksinerer bebuarar på sjukeheim, personar over 70, helsearbeidarar, personar over 50 med underliggjande sjukdommar og andre som har høg risiko for å bli alvorleg sjuke av viruset.

Stadion vart bygd i samband med fotball-VM i 1998.

