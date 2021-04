Blinken: USA skal dele vaksinedosar med andre land

utenriks

– Vi meiner at vi er i ein posisjon til å gjere mykje meir. Eg veit at mange land ber USA om å gjere meir, nokre av dei er desperate på grunn av omfanget av koronakrisa. Vi høyrer dykk, og eg lovar at vi jobbar så raskt som mogleg, seier Blinken.

USA har prioritert å vaksinere sine eigne innbyggjarar først. Det har ført til kritikk av president Joe Biden for å vidareføre Donald Trumps «America First»-doktrine og dermed gjere det vanskelegare for fattigare land å skaffe koronavaksinar.

Meir enn 67 million dosar er sette i USA, og ifølgje Det kvite hus vart meir enn 4 millionar dosar sett på éin dag denne helga. Drygt 32 prosent av USAs befolkning har fått minst éin dose koronavaksine.

Blinken understrekar at amerikanske styresmakter veit at ein vellykka vaksinasjonsinnsats i USA ikkje er nok.

– Pandemien stoppar ikkje her heime før han er over i resten av verda.

