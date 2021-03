Trump blir saksøkt av to betjentar i kongresspolitiet

utenriks

Trump har allereie vorte tiltalt, og frikjend, i ei riksrettssak for å ha eggja til kongressopprøret. No blir han saksøkt av to betjentar, James Blassingame og Sidney Hemby, som skriv at dei vart fysisk og kjenslemessig skadde i angrepet på kongressbygningen.

– Handlingane til Trump eggja opprøret i mange månader då han fekk tilhengjarane sine til å tru på falske påstandar om at han vart pressa ut av Det kvite hus av omfattande valfusk, skriv dei to i søksmålet.

Blassingame seier han fekk hovudskadar i angrepet, og psykiske problem i etterkant. Hemby seier på si side han fekk kneskadar då han vart pressa mot dørene i Kongressen av den sinte folkemengda.

