Polen seier EU-søksmål om sjølvstendet til domstolane er grunnlaust

utenriks

Kommisjonen ber EU-domstolen vurdere ei polsk lov frå desember 2019 som regulerer rettsvesenet. EU meiner lova undergrev sjølvstendet til domstolane og ikkje er i tråd med prinsippet om at EU-lov står over nasjonal lov.

– Vi starta denne prosessen i april i fjor og har teke fleire steg for å uttrykkje bekymringa vår, seinast med ei fråsegn i januar, seier justiskommissær Didier Reynders i Brussel.

Polen avviser den siste utviklinga i striden med EU.

– Oppmodinga frå EU-kommisjonen til EU-domstolen har inga juridisk eller sakleg grunngiving. Regulering av domstolane er berre ei nasjonal sak, skriv talsmannen til den polske regjeringa Piotr Muller på Twitter. Han legg til at reglane i landet ikkje avvik frå standarden som gjeld i EU.

Disiplinærkomité

Reynders seier polske disiplinærtiltak òg hindrar domstolane i landet i å bruke delar av EU-lova som vernar sjølvstendet til rettsvesenet. Han seier Polen bryt EU-lova ved at disiplinærkomiteen til høgsterett – som meiner sjølvstendet til EU ikkje kan garanterast – kan ta avgjerder som direkte påverkar dommarar og korleis dei utfører gjerninga si.

Komiteen kan mellom anna oppheve immuniteten til dommarar med tanke på å stille dei for retten, i tillegg til å arrestere eller suspendere dommarar og kutte lønna deira.

– Berre moglegheita for at dette kan skje, kan leggje ein dempar på dommarane og påverke sjølvstendet deira, skriv EU-kommisjonen i ei pressemelding.

Ber om tiltak

I tillegg til å sende saka til EU-domstolen i Luxembourg for ei rettsleg vurdering, ber kommisjonen òg om mellombelse tiltak medan ein ventar på ein konklusjon.

Tiltaka inkluderer oppheving av fullmakta til disiplinærkomiteen til å oppheve immuniteten til dommarar og andre tiltak som påverkar tilsetjingsforhold, sosiale rettar og pensjon.

Kommisjonen ber samtidig om at vedtak som komiteen alt har gjort om å ta frå dommarane immunitet blir oppheva og at det same skjer med klausular som hindrar polske dommarar i bruke EU-lova fullt ut til å verne sjølvstendet til rettssystemet og sende saker til EU-domstolen for førebels vurdering.

(©NPK)