New Yorks cannabis-legalisering vedteken

Begge kammer i delstatsforsamlinga hadde tysdag godkjent eit lovforslag om avkriminalisering. Demokratane har stort fleirtal i begge kammera.

Forslaget betyr mellom anna at det blir lovleg å ha små mengder cannabis og at rusmiddelet etter kvart kan bli tilgjengeleg for regulert sal. Det må godkjennast eller bli stansa med veto av guvernør Andrew Cuomo, som allereie har varsla at forslaget vil bli godkjent.

– New York har ei stolt historie som det progressive hovudsetet i landet, og denne viktige lova vil endå ein gong vidareføre den arven, skreiv Cuomo i ei melding tysdag, der det òg heitte at han gledde seg til å godkjenne forslaget.

Organisasjonen NORML, som arbeider for legalisering av cannabis, seier at titusenvis av menneske i New York blir arresterte for små brot av den noverande lovgivinga for stoffet, skriv Reuters. Brorparten er ifølgje NORML unge, fattige folk frå minoritetsgrupper.

Cuomo varslar at den nye lova vil gjere slutt på dette. I tillegg vil legaliseringa bane veg for ein heilt ny industri, som vil skape mellom 30.000 og 60.000 nye arbeidsplassar, heiter det.

Tidlegare har kontoret til guvernøren vurdert at endringa kan gi så mykje som 350 millionar dollar ekstra i skatteinntekter til New York. Det svarer til drygt 3 milliardar kroner.

