Grensehandelen stupte: Nordmenn brukte 87 prosent mindre i Sverige i fjor

utenriks

Nordmenn la igjen stadig meir pengar i Sverige i åra fram til koronapandemien slo til. Frå 2017 til 2019 auka grensehandelen med 2,3 milliardar kroner. Men så sa det bom stopp i mars 2020.

Noreg stengde grensene, og sidan har det berre i korte periodar vore mogleg å dra på handletur til nabolandet utan å hamne i karantene her heime. Nedgangen i grensehandelen var på 87,5 prosent i fjor.

– Dessverre må vi konstatere at det nordiske samarbeidet ikkje har fungert då vi trong det som mest. Ei grense som normalt berre er ein strek på kart, er vorte til ein mur under pandemien. Det må vere ei lekse for framtidige kriser, seier Mats Hedenström i Svensk Handel.

(©NPK)