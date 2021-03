EMA: 45 tilfelle av dødeleg blodpropp hos AstraZeneca-vaksinerte

utenriks

Rapporten er datert 24. mars, men vart publisert onsdag.

Samtidig er EUs legemiddelbyrå (EMA) i gang med å greie om ut det er ei kopling mellom sjeldne tilfelle for blodpropp og eit lågt tal blodplater hos personar som har fått koronavaksinen frå AstraZeneca.

I samband med eit møte i risikovurderingskomiteen i EMA (PRAC) onsdag, opplyste EMA i ei kunngjering at det førebels ikkje finst noko bevis for at det er ei kopling mellom vaksinen og auka risiko for blodpropp, men at ein heller ikkje kan sjå bort frå det.

Fleire land, blant dei Noreg, har sett bruken av vaksinen på vent medan biverknadene blir undersøkte.

