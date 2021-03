Deliveroo stuper etter børsnotering

utenriks

Noteringa var den største i London på tiår og verdsette selskapet til 7,6 milliardar pund, snautt 90 milliardar kroner.

Det britiske selskapet har halde på i åtte år og har til liks med andre, liknande tenester opplevd ein stor vekst i etterspurnaden under pandemien. Samtidig blir Deliveroo kritisert for arbeidsforholda og den manglande jobbtryggleiken for boda som faktisk utfører tenestene selskapet sel. Fleire institusjonelle investorar viser til dette når dei forklarer kvifor dei held seg unna aksjen.

Etter opning fall kursen frå 3,90 pund per aksje til 3,02 pund. Etter ein tidleg nedtur på 15 prosent, vart kursen driven vidare nedover av institusjonelle investorane, som er dei første som får handle i aksjen. Først etter påske, nærare bestemt 7. april, er det fritt fram for alle som vil kjøpe seg ein del av Deliveroo. Drygt ein femdel av selskapet er lagt ut for sal.

– Eg er stolt av at vi er noterte på London-børsen. Som børsnotert selskap skal vi halde fram med å investere i innovasjonen som hjelper restaurantar og matbutikkar å vekse og gir kundane fleire val enn nokon gong før, seier Deliveroo-gründer og toppsjef Will Shu.

