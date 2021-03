CTA: Terrortrusselen i Danmark er framleis alvorleg

utenriks

CTA er underlagt Efterretningstjeneste (PET) og vurderer kontinuerleg trusselnivået i Danmark.

I den siste vurderinga skriv CTA at terrortrusselen mot Danmark framleis er «alvorleg», og at militante islamistar utgjer den største trusselen. Særleg kjem trusselen frå personar som sympatiserer med IS og al-Qaida, heiter det.

I februar vart 13 personar arresterte og sikta for terrorplanar i Danmark. Endå ein person vart arrestert i Tyskland. Hos ein av dei arresterte vart det ifølgje politiet funne eit IS-flagg.

