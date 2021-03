BBC-journalist forlét Kina av frykt for tryggleiken

utenriks

– John Sudworth reiste frå landet på kort varsel førre veke som følgje av uro for sin eigen tryggleik og for tryggleiken til familien, opplyser Foreign Correspondents' Club of China (FCC).

– Reportasjane til John har avdekt sanningar som dei kinesiske styresmaktene ikkje ønskte at verda skulle vite om, seier BBC i ei fråsegn.

Ein rapport på nettsidene til den britiske kringkastaren seier at Sudworth og teamet hans vart utsette for overvaking, sabotasje og skremselstaktikk då dei prøvde å filme.

FCC meiner behandlinga av Sudworth er ein reaksjon på dekkinga hans av den kinesiske behandlinga av uigurane i Xinjiang-provinsen.

