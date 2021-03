Noreg etterlyser større Kina-tilgang for WHO

utenriks

– Det er heilt avgjerande at uavhengige ekspertar får full tilgang til alle relevante data, forsking og personell som var involvert i det første stadiet av utbrotet, for at dei skal kunne finne svar på korleis denne pandemien oppstod, heiter det i uttalen.

Ekspertane frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) la tysdag fram ein rapport der dei gir uttrykk for vanskar «med å få tilgang til rådata» i Kina.

– Vi deler denne bekymringa, heiter det i uttalen frå Noreg, Danmark, USA, Storbritannia, Canada, Japan, Sør-Korea, Australia, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Israel og Slovenia.

(©NPK)