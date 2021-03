FN ber om 85 milliardar kroner til Syria

utenriks

Under ein givarlandskonferanse tysdag lova Tyskland å bidra med vel 17 milliardar kroner, medan USA lova vel 5 milliardar kroner.

Av dei 85 milliardane som trengst i år, vil FN øyremerkje 39 milliardar til humanitærhjelp inne i Syria, medan resten er tiltenkt millionar av syriske krigsflyktningar i nabolanda.

– I ti år har syrarane lide gjennom død, øydelegging, fordriving og nød. Og ting blir verre, ikkje betre. Meir enn 13 millionar menneske treng humanitær hjelp for å overleve dette året, seier FNs generalsekretær António Guterres.

Kan blusse opp

FNs spesialutsending til Syria, den norske diplomaten Geir O. Pedersen, åtvarar mot å tru at krigen og lidingane til det syriske folket er over, sjølv om situasjonen på bakken no er relativt roleg.

Situasjonen i landet er framleis svært spent. Sjukehus og andre sivile mål blir ramma regelmessig, og styrkar frå fem land opererer i nærleiken av kvarandre.

– Det kan blusse opp igjen når som helst, sa han under givarkonferansen på tysdag.

Norsk bistand

Noreg har lova å bidra med minst 1,6 milliardar kroner i 2021, og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppmoda i innlegget sitt på konferansen partane i landet til å ta hand om dei humanitære behova og leggje til rette for vaksinasjon mot covid-19.

Søreide oppmoda òg til vidare arbeid mot ei politisk løysing på konflikten og sa at alle involverte partar må vere førebudde på å inngå vanskelege kompromiss.

Trengst sårt

Redd barna gler seg over at Noreg held oppe eit høgt nivå på den humanitære hjelpa til Syria.

– Dette trengst sårt. Matprisane har dobla seg sidan i fjor. Nesten 60 prosent av befolkninga legg seg svoltne om kvelden. Fattigdommen veks og covid-19 gjer situasjonen verre, seier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd barna.

Skuffa Egeland

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen er på si side skuffa over at enkelte land kuttar i humanitærhjelpa til Syria.

– Det er skuffande å sjå at Storbritannia og USA kuttar dramatisk i bidraga sine i ei tid der syriske familiar står overfor meir svolt og fattigdom enn nokon gong før både heime og i regionen, seier han.

– Verdssamfunnet har svikta ved ikkje å stanse dei krigførande partane i Syria frå å bruke sivile som brikker på eit sjakkbrett. Det å trappe opp hjelpa er det minste verda kan gjere for å hjelpe syrarane med å overleve og komme på fote igjen, seier Egeland.

(©NPK)