Aktor: Derek Chauvin sveik eiden sin som politi

utenriks

– Derek Chauvin sveik sin politieid, sa aktor Jerry Blackwell i opningsinnlegget sitt i saka mot den kvite politimannen som er tiltalt for drap på svarte George Floyd.

Rettssaka mot Chauvin starta måndag med at dommaren gav instruksane sine til juryen på 14 – åtte kvite og seks svarte og av blanda bakgrunn, som skal dømme eller frikjenne Chauvin.

Blackwell bad juryen merke seg talet 9 minutt og 29 sekund, tida Chauvin heldt kneet sitt på halsen til Floyd. Han sa at Chauvin ikkje slutta og at han klemde livet ut av Floyd, sjølv om Floyd hadde handjern på og 27 gonger fekk fram at han ikkje fekk puste.

Deretter nytta han høvet heilt i starten av rettssaka til å vise den oppskakande videoen av hendinga som vart teken opp av eit vitne, og som utløyste raseri mot politivald over heile USA.

Heiv etter pusten

Juryen kunne høyre Floyd stønne og hive etter pusten medan han låg presset mot fortauet, og medan forbipasserande trygla og ropte til Chauvin om å stoppe.

Blackwell viste til at ei kvinne i brannvesenet prøvde å få han til å sleppe opp, men ho måtte gi seg då Chauvin retta ein tåregassboks mot henne.

Blackwell understreka at det ikkje er politiet i heile USA som står for retten, berre Derek Chauvin. Chauvin, som hadde vore 19 år i Minneapolis-politiet, fekk sparken etter drapet på Floyd.

– Sjå bort frå politikken

Chauvins forsvarar bad i opningstalen sin juryen sjå bort frå politikken rundt drapet.

– Det dreier seg ikkje om å fremje noko politisk eller sosial sak i denne rettssalen, sa forsvarer Eric Nelson og avviste skuldinga om at Chauvin drap Floyd.

Floyds død under kneet til den kvite politimannen utløyste protestar og demonstrasjonar over heile USA som sette søkjelyset på rasespørsmålet og korleis politiet behandlar svarte.

Faktor i valkampen

Black Lives Matter-demonstrasjonane vart ein viktig faktor i valkampen som ei dyster påminning for mange om det evige og uløyste rasespørsmålet i USA.

Tilhengjarane av president Donald Trump forsvarte derimot politiet og skulda demonstrantane for plyndring og hærverk.

Nelson påpeika òg at Floyd var rusa, og at han sette seg mot arrestasjon.

– De vil sjå at Derek Chauvin gjorde nøyaktig det han var opplært til å gjere, sa han henvendt til juryen og avviste òg at Chauvin var skuld i at Floyd døydde av hjartesvikt og knusingsskadar i nakken.

Falsk 20-dollarsetel

Floyd vart arrestert etter at han vart skulda for å ha prøvd å betale med ein falsk 20-dollarsetel.

Første vitne var Jena Scurry i Minneapolis-politiet som fortalde at ho såg arrestasjonen medan den skjedde på eit overvakingskamera, og vart så fortørna at ho ringde vakthavande politimann.

På opptaket av telefonsamtalen sa ho at ho normalt ikkje ville ringt vakthavande, fordi det var utanfor ansvaret hennar, men at «instinktet fortalte henne at noe er galt».

Knelte

Før saka starta, knelte slektningar av Floyd og advokatane til familien, og dessutan menneskerettsaktivisten Al Sharpton, i protest i like mange minutt som Chauvin heldt kneet mot halsen til Floyd.

– I dag blir det innleidd ei viktig rettssak som avgjer kor langt USA har komme i jakta på likskap og rettferd for alle, sa advokaten til Floyd-familien Ben Crump før rettssaka.

– Heile verda følgjer med, fastslo han.

Blant dei som følgjer nøye med, er president Joe Biden.

– Han følgjer nøye med, slik amerikanarar over heile landet gjer, sa talskvinna hans Jen Psaki og la til at Biden hadde kalla drapet på Floyd ei hending som verkeleg opnar sår i USA.

Blir Chauvin funnen skuldig, risikerer han opp til 40 års fengselsstraff. Han står tiltalt for å ha drepe Floyd, som døydde då han vart arrestert i Minneapolis i mai i fjor.

(©NPK)