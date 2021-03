WHO: Alle teoriar om covid-19-opphav må undersøkjast nærare

utenriks

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte seg måndag etter at FN-organet fekk rapporten i helga.

– Ut frå det eg les i rapporten, er alle hypotesane moglege, sa Tedros under ein virtuell pressekonferanse. Han la til at dei «må undersøkes nærmare».

Ei gruppe internasjonale ekspertar besøkte i januar og februar den kinesiske byen Wuhan, der viruset først vart oppdaga. I rapporten frå oppdraget blir det lista opp fire moglege scenario for korleis viruset oppstod.

Ekspertane konkluderer mellom anna med at smitteoverføringa kan ha skjedd frå eit dyr til eit anna og så til menneske. Denne teorien blir beskriven som sannsynleg til svært sannsynleg. Ei direkte spreiing frå flaggermus til menneske blir beskriven som sannsynleg, medan spreiing via ein «kald kjede» – det vil seie frå matprodukt – er mogleg, men ikkje sannsynleg.

Tedros sa at WHOs 194 medlemsland vil brifast om rapporten tysdag, før den blir lagt ut på nettsidene til organisasjonen.

– Eg kjem til å ha meir å seie etter nøyare gjennomgang og breiare forståing av rapporten. Per no er det slik at alle hypotesar er på bordet og må undersøkjast nærare, sa Tedros.

Ekspertgruppa som står bak rapporten, skal halde pressekonferanse tysdag.

– Det vil bli veldig, veldig viktig å høyre på dei, understreka Tedros.

(©NPK)