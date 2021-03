Redsle i Afghanistan etter at gravide kvinner vart drepne i angrep

utenriks

I Kandahar-provinsen angreip opprørarar ein politibetjent seint laurdag, då han og den høggravide kona var på veg til sjukehuset for fødsel. Politimannen vart skadd og kona døydde ved framkomst til sjukehuset, men legane klarte å redde barnet ved keisarsnitt, opplyser ei sjukehuskjelde til DPA.

– Afghanistan er det einaste landet der nyfødde barn blir ønskte velkommen med kuler, skriv menneskerettsaktivisten Samira Hamidi på Twitter.

Eksplosjon i bustad

I Khost-provinsen aust i landet vart ei anna gravid kvinne drepen då ein eksplosjon gjekk av i ein bustad i Sabari-distriktet, opplyser ein tenesteperson som ikkje ville bli namngitt, til DPA. Babyen i magen hennar mista òg livet, medan fire barn vart såra.

Taliban hevdar at regjeringsstyrkar kastar granatar mot sivile bustader, medan regjeringa hevdar at eksplosjonen kom av at ein opprørar hadde plassert eksplosiv der.

Nokon spør seg om dei pågåande fredssamtalane mellom regjeringa og Taliban, som blir leidd av USA, vil føre nokon veg.

AIHRC-etterforsking

Afghanistans uavhengige menneskerettskommisjon AIHRC har innleidd etterforsking av ein annan valdsepisode i Sabari-distriktet, der bebuarar hevdar at regjeringsstyrkar opna eld mot sivile under ein operasjon retta mot Taliban. 20 sivile skal visstnok ha vorte drepne, blant dei fleire barn og kvinner.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid har publisert bilete som skal vere av offera, og oppmoda regjeringa til å stanse slike angrep om den ønskjer ei nedtrapping av valdsbruken.

Afghanistans CIA-trente tryggingsstyrkar har tidlegare vorte skulda for fleire angrep mot sivile og har i fleire rapportar frå Human Rights Watch og FN vorte kritisert for å bruke aggressive taktikkar som har ført til sivile tap.

Khosts guvernør Mahmand Katawazi stadfestar at tryggingsstyrkar har gjennomført ein operasjon i Sabari, men avviser at sivile har mista livet, og skuldar Taliban for å opne eld.

