Politiken: Regjeringa i Danmark opprettar arbeidsgruppe for barn i Syria

utenriks

Regjeringa held møte om dette måndag.

Avisa refererer til eit leke regjeringsnotat, som vart sendt til støttepartia fredag. Der går det fram at regjeringa vil opprette ei arbeidsgruppe med folk frå ulike departement, for barn med dansk tilknyting i syriske fangeleirar. Måndag har regjeringa møte med støttepartia De Radikale, Enhedslisten og SF, alle parti som krev at barna blir sende til Danmark.

Arbeidsgruppa skal komme med løysingar for å få barna til Danmark før 1. juni. I tillegg må dei komme med forslag for korleis dei kan få ut barna ut av fangeleirane utan foreldra. Det er i alt snakk om 19 barn.

Regjeringa har vore tydeleg på at dei ikkje ønskjer foreldra, som reiste ned til Syria for å støtte terrorgruppa IS, tilbake.

