Nordmenn blir oppmoda til å forlate Myanmar

utenriks

– På grunn av den valdelege utviklinga dei siste dagane oppmodar vi no norske borgarar som er i Myanmar, til å forlate landet, skriv den norske regjeringa på nettsidene sine. Dei oppdaterte måndag reiseråda sine for landet.

Regjeringa fortel at flytilbodet allereie var svært avgrensa på grunn av covid-19, og at tilbodet no er endå meir uføreseieleg på grunn av militærkuppet og streikar i heile landet.

Situasjonen i Myanmar etter militærkuppet 1. februar har utvikla seg i stadig meir negativ, valdeleg og uføreseieleg retning, skriv Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

