Internasjonale selskap involverte i Xinjiang

utenriks

Over 150 kinesiske og utanlandske selskap har alvorlege skuldingar retta mot seg for brot på menneskerettane overfor uiguriske arbeidarar i leirar i Xinjiang, ifølgje ein rapport frå ei gruppe på 16 ekspertar på menneskerettar og transnasjonale selskap.

Dei seier at det også er kjende internasjonale merke er blant desse, og ber dei sjekke forsyningskjedene sine. Dei minner òg regjeringane i 13 land på ansvaret dei har for å sikre at selskap som høyrer heime der, respekterer menneskerettane i alle ledd.

Dei nemner ingen selskap eller land ved namn.

Ifølgje rapporten blir uigurar tvangsrekrutterte til arbeidsintensive jobbar i landbruket og tekstil-, bil- og teknologiselskap. Dei lever under forhold som kan minne menneskehandel, tvangsarbeid og slaveri, seier ekspertane.

