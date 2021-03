Gigantskipet står framleis med baugen i gjørma i Suezkanalen

utenriks

– Akterenden er flytta og er 102 meter frå breidda, sa den egyptiske Kanalmyndigheita sin leiar Osama Rabie måndag morgon.

Kraftige taubåtar hadde klart å vri konteinarskipet slik at det stod 80 prosent i riktig retning. Håpet var å utnytte springfloda midt på dagen – når vasstanden var på det høgaste – til å få trekt skipet heilt laus.

Men litt etter klokka 14 hadde det enno ikkje komme meldingar om noko gjennombrot. Egyptisk TV viste bilete av taubåtar i full sving med motorane i gang.

Arbeidet gjekk dermed framleis føre seg – sjølv om Egypts president Abdel Fattah al-Sisi nokre timar tidlegare skreiv på Twitter at operasjonen hadde vore ein suksess.

– Framleis utfordringar

Bergingsmannskapa skal rett nok ha klart å flytte litt på baugen. Men han ligg framleis og kviler på mudderet langs breidda av kanalen.

Eitt av bergingsselskapa som deltek i arbeidet, er nederlandske Smit Salvage, som er eigd av selskapet Boskalis. Sistnemndes toppsjef Peter Berdowski meiner det framleis står att utfordringar.

– Den gode nyheita er at akterenden er laus. Men vi oppfatta det som den enklaste delen av jobben, sa han til nederlandske NPO Radio 1 måndag morgon.

Medan akterenden har lege inntil den eine sida av kanalen, ligg baugen fast på den andre sida. Berdowski samanliknar ho med ein stranda kval.

I tillegg til taubåtane som trekkjer i skipet, har det vore planar om spyle vatn under høgt trykk mot sanden under skroget.

Kompleks operasjon

Å få baugen heilt laus kan bli vanskeleg, ifølgje Berdowski. Utfordringa er få ho til å skli bort frå eit område med sand og leire.

Viss dette ikkje lykkast, kan det bli nødvendig å fjerne konteinarar frå det gigantiske skipet.

Ekspertar har tidlegare åtvara om at dette vil vere ein kompleks operasjon som kan ta dagar eller veker. Å løfte bort dei 20.000 konteinarane krev spesialutstyr som ikkje finst i Egypt.

Ever Given er eitt av dei største konteinarskipa i verda. Det er 400 meter langt, og storleiken kan samanliknast med ein skyskrapar som er velta over ende.

I nesten ei veke har fartøyet stått på tvers i Suezkanalen og sperra den kortaste ruta for skipstrafikk mellom Asia og Europa. Over 360 skip som fraktar alt frå olje til kveg, ventar på å passere.

For å unngå venting ved kanalen har ein del handelsskip i staden byrja på den lange omvegen rundt Afrika.

Gyllen moglegheit

Nyheita om at delar av skipet er drege av grunn, kom etter at ti kraftige slepebåtar hadde jobba med å få skipet i rørsle. Mudringsfartøyer skal i løpet av natta ha fjerna 27.000 kubikkmeter sand og gjørme rundt skroget.

Bergingsmannskapa har søndag kveld og måndag hatt ei gyllen moglegheit sidan det er fullmåne og springflod.

Den ekstra høge vasstanden har gjort det lettare å trekkje Ever Given av grunn.

Når Suezkanalen er open for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip per dag. Varene dei fraktar med seg, utgjer over 10 prosent av verdshandelen. Særleg for olje på veg frå Midtausten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringa av kanalen ligg mellom 50 og 90 milliardar kroner per dag.

