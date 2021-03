FN fordømmer jihadistangrepet mot by i Mosambik

utenriks

– Vi er djupt urolege for situasjonen som er under utvikling i Palma, der det braut ut væpna angrep 24. mars. Ifølgje rapportar har titals menneske vorte drepne, seier Stephane Dujarric, talsperson for FNs generalsekretær António Guterres, i ei fråsegn. Han slår fast at FN fordømmer angrepet.

Militæret er i gang med å frigjere byen og drive jihadistopprørarane tilbake, samtidig som dei prøver å redde sivile, sa talsmann for forsvarsdepartementet Omar Saranga til pressa i hovudstaden Maputo søndag.

Det er førebels ikkje kjent kor mange som er drepne eller såra. Dei fleste av kommunikasjonslinjene ut frå Palma er kutta.

