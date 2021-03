FN: Rekordstort behov for Syria-hjelp

utenriks

– Det har vore ti år med fortviling og øydelegging for syrarar. Dårlegare levekår, økonomisk nedgang og covid-19 fører til meir svolt, underernæring og sjukdom, seier FNs naudhjelpssjef Mark Lowcock.

EU-konferansen blir den femte i rekkja og finn stad 29.–30. mars. Tidlegare givarlandskonferansar gav det internasjonale samfunnet høve til å uttrykkje si støtte til FNs forsøk på å mekle fram ei politisk løysing.

Lowcock fastslår at syrarar treng meir hjelp no enn nokon gong i løpet av krigen. FN anslår at 24 millionar menneske har behov for humanitær hjelp eller anna form for assistanse i Syria og i nabolanda.

– Det er mindre krigføring, men lite utbytte av freden. Barn må byrje å lære igjen, seier Lowcock og legg til at fred i Syria er i alle si interesse.

Tøft år

Achim Steiner, sjef for FNs utviklingskontor, seier at det har vore tolv tøffe månader for folk over heile verda, men særleg for flyktningar frå Syria.

– No fyk fattigdom og forskjell i vêret sidan hundretusenvis av folk har mista jobben og livsgrunnlaget. Og vertslanda slit med å tilby grunnleggjande tenester som helsetenester og vatn, seier Steiner.

Han seier at det meir enn nokon gong er behov for støtte frå det internasjonale samfunnet.

Trengst milliardar

For inneverande år er behovet på over 10 milliardar dollar, ifølgje FN. Det er rundt 86 milliardar kroner. 4,2 milliardar dollar av dette, om lag 36 milliardar kroner trengst til humanitær innsats i Syria, medan 5,8 milliardar dollar, rundt 50 milliardar kroner, trengst å støtte flyktningar og dei som har teke imot flyktningane, ifølgje FN.

Finansiering frå donorar vil mellom anna bidra til å betre helsetenester, utdanning, barnevaksinasjon og husly for millionar av menneske i Syria. Det vil òg gå til mellom anna tilgang til utdanning og jobbtiltak for millionar av menneske i Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak og Egypt, i samarbeid med dei nasjonale systema.

På fjorårets konferanse lova deltakarlanda bistand til ein verdi av 6,9 milliardar euro, nær 70 milliardar kroner.

Katastrofe

Konflikten i Syria starta som protestar mot president Bashar al-Assad i byen Deraa i mars 2011, men utvikla seg snart til full krig, der ekstreme grupper som Nusrafronten og IS etter kvart marginaliserte meir demokratisk innstilte opprørarar.

Hundretusenvis av menneske er drepne, og fleire millionar er på flukt, både internt i Syria, i nabolanda og i resten av verda.

Koronapandemien og økonomisk nedgang i nabolanda har forverra den allereie desperate humanitære situasjonen i Syria og for syriske flyktningar og samfunna dei lever i nabolanda.

(©NPK)