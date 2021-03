utenriks

Shippingserviceselskapet Inchcape Shipping opplyste tidleg måndag morgon norsk tid at Ever Given flyt på eigen kjøl etter å ha vorte dregen av grunn.

Samtidig har leiaren for Suezkanalens maritime styresmakter varsla at kanalen er venta å opne igjen for passeringar klokka 11 måndag, fortel CNBC Arabia via Twitter.

Eit anna shippingserviceselskap, Leth Agencies, har meldt at bergingsmannskap har «delvis» fått konteinarskipet flytande igjen.

