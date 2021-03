Aktor: Derek Chauvin sveik oppdraget sitt

utenriks

Rettssaka mot Chauvin starta måndag med at dommaren instruerte juryen på 14 som skal dømme eller frikjenne Chauvin.

Aktor Jerry Blackwell bad juryen merke seg talet 9 minutt og 29 sekund, tida Chauvin heldt kneet sitt på halsen til Floyd. Han sa at Chauvin ikkje slutta sjølv, og at Floyd 27 gonger sa at han ikkje fekk puste.

Deretter viste han videoen som eit vitne tok opp av hendinga, og som utløyste raseri i USA over korleis politiet behandlar svarte.

Viss Chauvin blir funnen skuldig, risikerer han ei lang fengselsstraff. Han står tiltalt for å ha drepe Floyd, som døydde då han vart arrestert i Minneapolis i mai i fjor.

(©NPK)