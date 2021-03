Åtte arresterte etter togulykke i Egypt

utenriks

Begge lokførarane, dei to assistentane deira, vakta ved eit trafikkontrolltårn, sjefen for trafikkontroll i Assiut og to andre vakter sit no i varetekt, heiter det frå påtalemakta.

Kollisjonen som skjedde fredag, førte òg til at 200 menneske vart skadde, ifølgje uttalen.

Dei to toga kolliderte i distriktet Tahta i provinsen Sohag i den sørlege delen av landet. Ei av årsakene til ulykka skal ha vore passasjerar som trekte i naudbremsen i det eine toget.

President Abdel Fattah al-Sisi har bede om streng straff for dei ansvarlege for ulykka. Egypt har tidlegare opplevd fleire alvorlege togulykker.

