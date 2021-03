utenriks

Dei to tidlegare politisjefane Ramazan Akyurek og Ali Fuat Yilmazer er dømde til fengsel på livstid for overlagt drap, og over sju år i fengsel for forfalsking og øydelegging av offisielle dokument.

Dei to tidlegare høgtståande medlemmene av tryggingsstyrkane er òg dømde til fengsel på livstid.

Den kjende armensk-tyrkiske journalisten vart drepen på open gate i Istanbul i 2007.

