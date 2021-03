Kommisjon: Frankrike ber stort ansvar for folkemordet i Rwanda

utenriks

Det er hovudkonklusjonen til ein regjeringsoppnemnd kommisjon som fredag overleverte rapporten sin til president Emmanuel Macron etter to års arbeid.

Kommisjonen kjem fram til at Frankrike under president François Mitterrand ikkje gjorde nok for å hindre folkemordet og ber eit «alvorleg og overveldande» ansvar for at folkemordet der 800.000 tutsiar og moderate hutuar vart drepne i 1994, kunne skje.

Men kommisjonen, som er sett saman av historikarar og blir leidd av historikaren Vincent Duclert, vil likevel ikkje konkludere med at Frankrike av den grunnen var medskuldig i folkemordet.

– Var Frankrike medskuldig? Viss vi med det meiner om Frankrike var villig til å delta i eit folkemord, er det ingenting i arkiva som tyder på det, heiter det.

– Likevel var Frankrike lenge involvert med eit regime som oppmuntra til rasistiske massakrar, og var blind for førebuingane til eit folkemord som dei mest radikale elementa i regimet stod for, heiter det vidare.

Betent forhold

Forholdet mellom Rwanda og Frankrike er framleis anstrengde, eit kvart hundreår seinare, sjølv om president Mitterrand for lengst er historie.

I mange år har det sirkulert skuldingar om at Frankrike ikkje gjorde nok for å stanse massakrane, og til og med var medskyldig i lovbrota.

Rwanda blir i dag framleis styrt av tutsien Paul Kagame, som i spissen for RPF-geriljaen greip makta i 1994 og fekk slutt på folkemordet.

Sende styrkar

Massakrane som skjedde mellom april og juli i 1994, starta då flyet til Rwandas hutu-president Juvenal Habyiramana, som Frankrike hadde nære band til, vart skote ned over Kigali 6. april.

Frankrike sende i juni 1994 styrkar til Rwanda i det som vart omtalt som ein humanitær intervensjon med mandat frå FN.

Kritikarar hevda i ettertid at dei franske styrkane i røynda var eit forsøk på å støtte den dåverande huturegjeringa, som stod bak folkemordet.

Frankrike blir òg skulda for å ha hjelpt fleire av dei som var ansvarleg for folkemordet, med å flykte.

I ettertid vart det òg reist tvil rundt samarbeidet til franske våpenprodusentar med huturegimet, og dessutan rolla sonen til Mitterrand spelte. Han hadde ei sentral rolle i den franske kaffi-lobbyen som kontrollerte Rwandas kaffiproduksjon.

Historikarar

På bakgrunn av skuldingane oppretta president Emmanuel Macron i 2019 ein kommisjon, beståande av 15 historikarar.

Ingen av historikarane er likevel ekspertar på Rwanda, men på tema som holocaust og folkemordet på armenarane under første verdskrigen.

At kommisjonen òg har jobba ut frå det franske forsvarsdepartementet, har ført til skuldingar om å vere partisk..

Kommisjonen har mellom anna hatt tilgang til arkiva til Mitterrand og Frankrikes dåverande statsminister, Edouard Balladur, og dessutan til arkivet til den franske etterretningstenesta DGSE.