Frankrike meiner Sputnik-vaksinen er eit propagandaverktøy

– Måten dette er tilrettelagt på, gjer at Sputnik-vaksinen er meir eit propagandaverktøy og ei form for aggressivt diplomati enn eit verktøy for solidaritet og helsehjelp, sa utanriksminister Jean-Yves Le Drian til radiostasjonen France Info fredag.

Den russiske koronavaksinen har vorte møtt med kritikk i fleire vestlege land. Russlands president Vladimir Putin har avvist skepsisen som underleg.

Le Drian heldt på kritikken fredag og sa at både Russland og Kina brukar koronavaksinar for å skaffe seg innverknad i utlandet, og han hevda at dei to landa gjorde det før dei starta vaksinasjon av sine eigne innbyggjarar.

Han trekkjer fram det FN-støtta Covax-initiativet som døme på det motsette.

– Det er dette som er ekte solidaritetsarbeid, det er dette som er ekte helsesamarbeid, sa Le Drian.

