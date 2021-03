Første rettsmøte etter massedrapa i Boulder

utenriks

Ahmad Al Aliwi Alissa sa ikkje noko under det korte rettsmøtet torsdag, bortsett frå å svare ja på eit spørsmål frå dommaren, som forklarte at 21-åringen er sikta for drap i eit angrep der ti menneske mista livet, blant dei ein politimann.

Alissa er òg sikta for drapsforsøk etter visstnok å ha skote mot ein annan politibetjent, som slapp uskadd frå det.

Påtalemakta planlegg å utvide siktingane mot Alissa, sa aktor Michael Dougherty, utan å utdjupe.

Rullestol

Alissa, som er varetektsfengsla, kom til rettsbygningen i rullestol, truleg på grunn av eit skotsår i beinet etter skotveksling med politiet. Forsvararen hans Kathryn Herold gav ingen detaljar om helsa til Alissa.

Etter oppmoding frå Herold blir neste rettsmøte halde først om to–tre månader, for å kunne gi forsvaret tid til å vurdere den psykiske tilstanden til 21-åringen, og gjennomgå bevismateriale frå etterforskinga.

Torsdag kveld samla rundt 2.000 personar seg på ein parkeringsplass ved ein skule halvannan kilometer frå åstaden for masseskytinga. Mange heldt stearinlys og roser, heldt kvarandre i hendene og klemde kvarandre.

Panikk

Det var måndag ettermiddag at masseskytinga skjedde i matbutikken King Soopers på eit kjøpesenter i Boulder, 4 mil nord for Denver. Motivet for angrepet mot butikken er enno ukjent.

Skytinga førte til panikk på den travle supermarknaden, då livredde kundar prøvde å gøyme seg og komme seg ut bakvegen, medan politi og gjerningsmann skaut mot kvarandre inne i butikken.

Hundrevis av politifolk strøymde til frå heile Denver-området då alarmen gjekk, men det var den første som kom til staden, Eric Talley, som vart drepen.

Gjerningsmannen brukte eit halvautomatisk AR-15-gevær, og politiet jobbar no med å finne ut bakgrunnen for at han hadde det.

Fleire masseskytingar

Skytinga var eit nytt sjokk for USA, berre fire dagar etter ei masseskyting i Atlanta i Georgia der åtte personar vart drepne, blant dei seks asiatisk-amerikanske kvinner. Det er den sjuande masseskytinga i USA i år.

Hendinga var spesielt sjokkerande i Colorado, der fleire av dei mest kjende masseskytingane i USA har funne stad, blant dei Columbine-massakren i 1999 og kinoskytinga i Aurora i 2012.

