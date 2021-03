«Kanalfaste» skip vurderer å segle rundt Afrika

utenriks

Framleis slit bergingsmannskapa med å få laus det gigantiske konteinarskipet som sperrar kanalen.

Taubåtar, mudringsfartøy og fleire bergingsselskap er i sving fredag. Men arbeidet er vanskeleg, og det er høgst uvisst når det vil gi resultat.

Over 230 skip ligg «kanalfaste» og ventar på å komme seg gjennom Suezkanalen. Skip på veg mellom Europa og Asia må no vurdere om dei i staden skal segle omvegen rundt Afrika, ifølgje bransjetidsskriftet Lloyd's List.

Det første konteinarskipet som tilsynelatande har gitt opp håpet og i staden sette kursen mot Kapp det gode håp, skal vere Ever Greet – søsterskipet til Ever Given – som står på tvers i Suezkanalen.

– Har erfaring

Også den danske shippinggiganten Mærsk vurderer å dirigere om skipa sine rundt sørspissen av Afrika. Det same gjer tyske Hapag-Lloyd.

Midt ute i Atlanteren har LNG-tankskipet Pan Americas lagt om kursen for å segle rundt Afrika, ifølgje informasjon frå nettstaden Marine Traffic.

Arbeidet med å få laus Ever Given går føre seg fredag på fjerde dagen. Ulike fagfolk har svært ulike vurderingar av kor lang tid det kan ta.

Det japanske selskapet som eig Ever Given, Shoei Kisen Kaisha, håpar å få det laus allereie laurdag. Mohab Mamish, ein rådgivar for Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, sa torsdag kveld at det maks var snakk om to eller tre døgn.

– Eg har erfaring med fleire redningsoperasjonar av denne typen. Som tidlegare formann for Kanalstyresmakta kjenner eg kvar centimeter av kanalen, forsikra Mamish i eit intervju med nyheitsbyrået AFP.

Eitt av bergingsselskapa, Smit Salvage, har likevel opplyst at arbeidet kan ta opptil fleire veker.

To veker ekstra

Vanlegvis passerer rundt 10 prosent av verdshandelen gjennom Suezkanalen. Han gjer det mogleg å segle direkte mellom Raudehavet og Middelhavet og unngå omvegen rundt Afrika.

Omvegen inneber rundt to veker ekstra reisetid og forbrenning av over 800 tonn ekstra drivstoff for ein stor oljetankar.

«Proppen» i kanalen har ført til ei dobling av fraktratane for oljetankarar denne veka, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

16 skip med norske eigarinteresser står fast i eller ved kanalen, ifølgje Norges Rederiforbund. Danske Mærsk har sju skip i området.

Den egyptiske kanalstyresmakta meiner det er nødvendig å fjerne mellom 15.000 og 20.000 kubikkmeter sand for å få laus skipet. Taubåtar og mudringsfartøy er i ferd med å «knuse stein», opplyser eigaren på skipet Shoei Kisen Kaisha.

Ber om ny plan

Nederlandske Smit Salvage har tidlegare jobba med vraket av den sokne russiske ubåten Kursk og det havarerte cruiseskipet Costa Concordia.

I tillegg deltek det japanske selskapet Nippon Salvage i arbeidet med å losne Ever Given. Reiarlaget Evergreen har bede bergingsselskapa leggje ein «meir effektiv plan» for det vidare arbeidet.

Evergreen har opplyst at konteinarskipet grunnstøytte på grunn av kraftig vind. Men somme ekspertar tviler på om dette kan stemme.

– Eg veit ikkje om det er sant. Men det eg veit, er at over to tredelar av alle skipsulykker kjem av menneskeleg svikt, seier shipping-ekspert Rose George.

I 2019 køyrde Ever Given inn i ei ferje i Hamburg. Både kapteinen og lósen på konteinarskipet fekk status som mistenkte – men etterforskinga vart droppa året etter, utan at nokon vart tiltalte.

(©NPK)