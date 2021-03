utenriks

Talet på koronarelaterte dødsfall er oppe i 545.000, melder nyheitsbyrået Reuters.

Den nye milepælen kjem samtidig som helsestyresmaktene er forsiktige optimistar tre månader inn i USAs vaksineprogram.

Om lag 70 prosent av alle amerikanarar over 65 år har fått minst éin dose med koronavaksine, og det daglege dødstalet er i snitt under 1.000 for første gong sidan november.

På verdsbasis er det registrert meir enn 124 millionar smittetilfelle.

(©NPK)