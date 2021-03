Sverige tek opp att AstraZeneca-vaksinasjon for eldre – framleis pause for yngre

utenriks

Det opplyste Folkhälsomyndigheten (FHM) i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vaksinen gjer mykje større nytte for eldre. Mange blir svært sjuke med covid-19 kvar dag. Samtidig har vi ikkje sett risiko for sjeldne og alvorlege biverknadene hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphevar pausen for personar over 65 år, seier Johan Carlson, generaldirektør for FHM.

Det svenske Folkehelseinstituttet viser til ein konklusjon frå det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen frå AstraZeneca er større enn risikoen.

– Det går likevel ikkje an å sjå bort frå at visse sjeldne tilfelle av alvorlege biverknader kan vere knytte til vaksinen. Men desse tilfella har til no berre omfatta yngre personar, ikkje hos nokon som er over 65 år, ifølgje EMA og det svenske Läkemedelsverket, står det i pressemeldinga.

Nyare data viser at AstraZeneca-vaksinen vernar effektivt mot sjukdom, alvorleg sjukdom og død hos covid-19-pasientar, også blant personar i eldre aldersgrupper, til liks med koronavaksinane til andre produsentar, påpeikar òg FHM.