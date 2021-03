Skipseigar: Kan bli ekstremt vanskeleg å få laus skip i Suezkanal

utenriks

Selskapet Shoei Kisen Kaisha seier at det står overfor «ekstreme problem» i forsøket på å få skipet flytande igjen.

Selskapet leiger ut skipet til reiarlaget Evergreen.

Tidlegare torsdag beklaga den japanske eigaren at fartøyet har skapt problem for andre skip. Shoi Kisen skriv på nettsidene sine at dei mellom anna jobbar med lokale styresmakter for å få laus skipet, men at det er ein veldig vanskeleg operasjon.

Verken høgvatn, graving eller slepebåtar hadde greidd å dytte fartøyet ut av kanalen torsdag morgon.

(©NPK)