Russisk fengselsteneste: Navalnyjs helse er «tilfredsstillande»

Fengselet fortalde russiske nyheitsbyrå torsdag at Navalnyj hadde gjennomgått medisinske undersøkingar, som viser at han er i «stabil og tilfredsstillande tilstand». Advokatane til Kreml-kritikaren var bekymra for helsa til klienten sin etter at han hadde klaga på sterke smerter i ryggen og at han var nomen i beina.

Navalnyj sonar to og eit halvt års fengsel for å ha brote vilkåra for ein tidlegare dom på vilkår medan han var innlagd på eit sjukehus i Berlin etter forgiftinga i fjor. Han sonar straffa utanfor Moskva i ein straffekoloni berykta for hard disiplin.

