Nye rakettutskytingar frå Nord-Korea

utenriks

Den første raketten vart skoten ut klokka 7.06 torsdag morgon lokal tid, og den andre klokka 7.25, ifølgje forsvarsdepartementet i Japan og forsvarsstaben i Sør-Korea.

Det dreier seg om to kortdistanserakettar som vart skotne ut frå byen Hamju og flaug rundt 450 kilometer i ei høgd på 60 kilometer før dei fall ned i havet aust for Nord-Korea, ifølgje den sørkoreanske forsvarsstaben. Både Sør-Korea og USA analyserer opplysningane i detalj, melde nyheitsbyrået DPA i morgontimane torsdag.

Japans statsminister Yoshihide Suga protesterer på det sterkaste og fordømmer rakettutskytinga.

– Utskytinga truar fred og stabilitet i landet vårt og i regionen, og dette var i klar strid med FNs resolusjonane til Tryggingsrådet, sa Suga til journalistar i Tokyo.

Statsministeren varslar tett samarbeid med Washington og Seoul om Nord-Koras testaktivitetar.

Bekymring

Sør-Koras utanriksminister Chung Eui-yong, som torsdag hadde besøk av sin russiske motpart Sergej Lavrov i Seoul, gir uttrykk for djup bekymring. Han oppmodar Nord-Korea til å overhalde sine forpliktingar til fred.

Lavrov kommenterte òg saka torsdag og sa at han oppmodar til at ein raskt tek opp att samtalane for å løyse striden med Nord-Korea.

– Denne aktiviteten understrekar trusselen som Nord-Koreas ulovlege våpenprogram utgjer for nabolanda og verdssamfunnet, seier den amerikanske felleskommandoen for stillehavsområdets (INDOPACOM) talsmann Mike Kafka.

Andre gong på ei veke

Torsdagens rakettest var den andre på under éi veke. Søndag skaut Nord-Korea ut to kryssarrakettar frå vestkysten, melde det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap onsdag. Det var den første rakettesten i Nord-Korea etter at Joe Biden overtok som president i USA.

USA har likevel omtalt søndagens rakettest som ordinær og ikkje i strid med FNs resolusjonar til Tryggingsrådet.

Testen på søndag fann stad etter ei felles militærøving mellom Sør-Korea og USA, og få dagar etter at USAs utanriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøkte regionen. Den ni dagar lange øvinga vart avslutta torsdag førre veke.

Kim Yo-jong, den nordkoreanske leiaren Kim Jong-uns mektige søster, hadde fordømt øvinga og skulda Bidens administrasjon for at dei ville lage problem.

Sanksjonar og forbod

I samsvar med FNs resolusjonane til Tryggingsrådet har Nord-Korea ikkje lov til å teste ballistiske rakettar. Landet har vorte pålagt ei rekkje internasjonale sanksjonar for å hindre dei frå å halde fram med å utvikle slike rakettar, som kan utstyrast med kjernefysiske stridshovud.

Landet har utvikla og testa våpen som visstnok kan nå USAs fastland.

Den siste atomprøvesprenginga fann stad i september 2017. Sidan 2006 har sanksjonane mot Nord-Korea vorte stadig strengare, og sanksjonane hindrar den økonomiske utviklinga i landet.

Trump prøvde

Bidens forgjengar Donald Trump lova å bidra til økonomisk gjenreising i Nord-Korea viss landet gjekk med på å avvikle atomvåpenprogrammet.

Trump møtte Kim Jong-un tre gonger – på eit toppmøte i Singapore i 2018, på eit toppmøte i Vietnam i februar 2019, og i den demilitariserte sona mellom Nord-Korea og Sør-Korea i juni same år.

Dei to framheva vennskapen sin overfor kvarandre, men partane klarte ikkje å einast om eit vegkart for å gjere Nord-Korea atomvåpenfritt og om kva kompensasjon Pyongyang skulle få for å gå med på det.

Nord-Korea har gjentekne gonger kravd at sanksjonane først må fjernast.

Ifølgje amerikanske medium har USA prøvt å komme i kontakt med Nord-Korea sidan midten av februar.

(©NPK)