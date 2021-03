Nye EMA-møte om AstraZenecas vaksine

utenriks

Ekspertgruppa som samlast over helga, skal komme med innspel til vurderinga av om vaksinen fører til auka risiko for blodpropp, inkludert spesielle tilfelle der pasientane òg har få blodplater, opplyser EMA i ei pressemelding.

Komiteen til tilsynet for legemiddeltryggleik (PRAC) kom for ei veke sidan fram til at det ikkje var nokon auka risiko, og at verdien av å bruke vaksinen er langt større ein risikoen for biverknader. Rett før EMA la fram denne konklusjonen, kom norske forskarar fram til at ein kraftig immunrespons etter AstraZeneca-vaksinen førte til at tre helsearbeidarar fekk blodpropp. Ein av helsearbeidarane døydde.

Dei nyaste tilfella kom inn for seint til å vere med i EMAs vurdering.

– Tryggingskomiteen vil gjere ytterlegare vurderingar av potensiell risiko, og all relevant informasjon vil bli teke i betraktning, sa tilsynet den gongen på spørsmål frå NTB om også dei siste tilfella frå Noreg ville bli vurderte.

PRAC held nytt plenumsmøte 6.–9. april. Der er det venta at det kjem ei oppdatert tilråding.

Sjølv om vilkårsgodkjenninga til AstraZeneca i EU er halden oppe og også gjeld her heime, har Noreg ikkje brukt vaksinen sidan 11. mars. Folkehelseinstituttet kjem med ei ny vurdering om dette fredag.

