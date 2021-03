Nord-Korea har avfyrt det som blir mistenkt å vere to ballistiske missil

utenriks

Det i så fall den første testen av eit ballistisk missil sidan president Joe Biden tok over styringa i USA, ifølgje nyheitsbyrået AFP og Reuters.

Sør-Koreas militære leiarar opplyser at det var snakk om «uidentifiserte prosjektil» som skotne opp over Japanhavet.

Det vart gitt få detaljar, men både USA og Sør-Korea undersøkjer oppskytinga frå Nord-Koreas austkyst.

Amerikanske styresmakter stadfestar at det er gjennomført ei ny prosjektilutskyting, utan å gi fleire opplysningar.

Japan fordømmer

Japans statsminister Yoshihide Suga seier at dei to prosjektila var ballistiske missil og at Japan på det sterkaste fordømmer Nord-Koreas seinaste våpentest, melder nyheitsbyrået DPA.

– Oppskytinga truar freden og stabiliteten i landet vårt og regionen, og det er eit klart brot på FNs sanksjonane, sa Suga på ein pressekonferanse.

Japans forsvarsdepartement sa at det første missilet vart fyrt av klokka 23.06 og det andre like før 23.30.

Ifølgje Fox News er det snakk om to missil med kort rekkjevidd.

Andre oppskyting på ei veke

Hendinga på torsdag kjem etter at Nord-Korea søndag skaut opp to rakettar i vestleg retning mot Kina.

Rakettane vart skotne opp berre nokre få dagar etter at USAs utanriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøkte regionen. Dei var mellom anna i Sør-Korea.

Atomvåpenlandet Nord-Korea er underlagt forbod frå FN tryggingsråd mot å utvikle ballistiske missil. Landet har under Kim Jong-uns styre likevel utvikla og testa våpen som kan nå USAs fastland.

Nord-Korea har ikkje utført ei atomprøvesprenging sidan september 2017. Landet har sidan 2006 vorte pålagt stadig strengare FN-sanksjonar på grunn av atomprogrammet, men har ifølgje FN-observatørar likevel halde fram å utvikle det.

(©NPK)