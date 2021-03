Nedstenging og smittetopp i Polen

utenriks

Polen registrerte 34.151 nye koronasmitta torsdag. Det er det høgaste talet i landet sidan byrjinga av pandemien, ifølgje data frå det polske helsedepartementet.

Førre topp vart nådd onsdag, med nesten 30.000 nye smitta. I tillegg vart 520 koronarelaterte dødsfall registrerte torsdag. Dermed er landet langt inne i ei tredje smittebølgje.

Det blir meldt om fulle sjukehus, og Polen er no i «det vanskeligste øyeblikket under pandemiens historie hittil», seier statsminister Mateusz Morawiecki. Han og helseminister Adam Niedzielski held pressekonferanse torsdag for å presentere nye restriksjonar for påska.

