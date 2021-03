Korona dominerer nok eit EU-toppmøte som blir halde via skjerm

utenriks

EU-president Charles Michel hadde håpa å kunne samle troppane til eit fysisk møte i Brussel, men koronasituasjonen med aukande smitte mange stader i Europa gjer at det er uaktuelt.

Til liks med dei førre toppmøta det siste året, byrjar leiarane for 27 medlemslanda med ein diskusjon om covid-19. I tillegg til ei oppdatering på tilstanden i kvart land er det venta at diskusjonen i stor grad vil dreie seg om vaksineutrulling og -produksjon. Leiaren av kommisjonen Ursula von der Leyen kjem til å gjere greie for dette, truleg ganske detaljert.

Utset Russland-debatt

Det er ikkje lagt opp til nokon inngåande diskusjon om den skjerpa eksportkontrollen eller om vaksinepass. Førstnemnde vart lagt fram dagen før toppmøtet og er innanfor kommisjonen sitt ansvarsområde. Når det gjeld vaksinepassa, står det att ein del teknisk og praktisk arbeid før saka er klar for politisk diskusjon på øvste nivå.

Den utanrikspolitiske delen av møtet vil hovudsakleg dreie seg om forholdet til Tyrkia. Det var òg planar om ein diskusjon om eit anna vanskeleg naboskap, nemleg forholdet til Russland, men den er utsett til neste gong leiarane kan møtast i same rom.

Biden «på besøk»

For første gong på mange år skal ein amerikansk president gjeste eit EU-toppmøte. Joe Biden talar til møtet – òg det via video – klokka 20.45 torsdag kveld. Presidenten Michel står for introduksjonen og Portugals statsminister Antonio Costa – som for tida leier formannskapet i EU – får òg komme med ein kommentar til gjesten frå Washington.

Det har vore hint om at Michel kan prøve å få møtet unnagjort på éin dag, men i timeplanen er det sett av tid også på fredagen. Då er det digitalisering, EUs indre marknad og eit euro-toppmøte som står på dagsordenen.

(©NPK)