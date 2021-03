Kinesiske butikkar boikottar H&M etter uigur-kritikk

utenriks

H&M sende i fjor ut ei fråsegn der det vart uttrykt uro for at medlemmer av den muslimske minoriteten vart utsett for tvangsarbeid. Dei viste til meldingar om at uigurar blir tvinga til å jobbe på bomullsmarker i Xinjiang vest i Kina, melder BBC.

Selskapet Nike kom med ein liknande uttale.

Sjølv om utsegnene vart offentleggjorde i fjor, har dei først no fått stor merksemd i Kina, og mange kinesarar har oppmoda til boikott av selskapa. Samtidig har kinesiske kjendisar brote samarbeidet med kjedene, og netthandelsselskapet har slutta å selje produkta til selskapa.

Boikotten kjem samtidig som vestlege land har innført sanksjonar mot fleire kinesiske tenestemenn som ein reaksjon på det dei meiner er grove menneskerettsbrot mot uigurane.

