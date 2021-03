Johnny Depp får ikkje anke injuriesak

utenriks

Ankedomstolen meiner at den første dommen er både rettferdig og grundig, og at det ikkje har funnest verken feiltolkingar av lova eller andre feil.

Depp meinte av den britiske avisa hadde utsett han for ærekrenkingar ved å omtale han som «konemishandlar».

57-åringen erkjende under rettssaka at han nokre gonger har hatt ein «destruktiv oppførsel» når han har vore sint, men han avviste å ha eit sinneproblem. Ekskone, Amber Heard (34), stilte som vitne for News Group Corporation, som eig The Sun.

I kjølvatnet av dommen har Depp vorte fjerna frå ei rekkje Hollywood-produksjonar.

