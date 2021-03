Island tek opp att bruk av AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Det fortel nyheitsbyrået Reuters torsdag. Island sette vaksinasjonen på vent 11. mars, same dagen som Noreg og Danmark, på grunn av meldingar om blodpropp blant enkelte vaksinerte.

Ei rekkje europeiske land har sidan teke opp att bruken av AstraZenecas vaksine etter at EUs legemiddelbyrå EMA har teke opp att at han er trygg og effektiv. Danmark forlengde torsdag stansen, medan Sverige tek opp att AstraZeneca-vaksinasjon av personar over 65 år.

Noreg sette vaksinasjon med vaksinen til AstraZeneca på pause etter tilfelle av blodpropp, blødingar og eit lågt tal blodplater hos folk som hadde fått han. Folkehelseinstituttet kjem med ei ny vurdering om vegen vidare for vaksinen i Noreg fredag.