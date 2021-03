Instagram utviklar teneste for barn

utenriks

Mosseri skriv på Twitter at Instagram ser på moglegheita for ein versjon der foreldre har kontroll, men der barna kan halde kontakt med venner.

Det er ikkje kjent når ein slik versjon kan vere klar, seier Mosseri til Buzzfeed News, som først omtalte saka. Det er likevel ei prioritert oppgåve, ifølgje eit internt innlegg som nyheitsnettstaden har fått tilgang til.

Instagram har ifølgje bruksvilkåra sine ei aldersgrense på 13 år, men ho er ikkje spesielt vanskeleg å omgå.

Selskapet har tidlegare fått kritikk for å ikkje gjere nok for å stoppe mobbing og krenkjande innlegg på plattforma. Blant funksjonane i ein barneversjon er at vaksne ikkje skal kunne sende direktemeldingar til barn som ikkje følgjer dei.

