Fattige land blir ramma av forseinka vaksineeksport frå India

utenriks

India registrerte over 50.000 nye koronasmitta torsdag – det høgaste talet sidan november. I tillegg er dei forseinka med vaksinasjonsstrategien sin. Målet var å vaksinere 300 millionar av innbyggjarane innan august. Så langt har dei gitt 53 millionar vaksinedosar.

India er ein viktig vaksineleverandør til andre nasjonar, spesielt dei fattigare som er inkludert i Covax-programmet leidd av Verdshelseorganisasjonen og Gavi-alliansen. Så langt har India eksportert meir enn 60 millionar dosar til 76 land. Dei har levert mest av AstraZeneca-vaksinen, som blir produsert ved Serum-instituttet i India (SII).

Gavi-alliansen kunngjorde torsdag at vaksineleveransane til fattigare land no blir forseinka. Årsaka er at India sjølv treng fleire vaksinar medan dei går gjennom ei ny smittebølgje. Covax er i dialog med indiske styresmakter for å forsikre seg om at leveransane kan bli levert så snart som mogleg. India seier dei framleis vil prioritere å levere til Covax-land, i tillegg til seg sjølv.

