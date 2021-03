utenriks

Vaksinen frå det svensk-britiske legemiddelselskapet vart sett på vent for to veker sidan i Danmark, og like etter følgde Noreg og fleire andre land etter.

Ifølgje TV 2 har regjeringa nettopp orientert partia i Folketinget om saka.

Årsaka er frykt for at denne koronavaksinen i sjeldne tilfelle kan føre til blodproppar.

Det skal haldast ein pressekonferanse om saka klokka 12.15 torsdag.