AstraZeneca nedjusterer effektiviteten på koronavaksine

utenriks

Det er ei nedjustering frå 79 prosent, som var talet AstraZeneca opplyste om måndag i samband med ein amerikansk fase 3-studie.

Studien viste at AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv, men USAs nasjonale institutt for allergiar og infeksjonssjukdommar (NIAID) påpeika at AstraZeneca kan ha levert ufullstendige data om effektiviteten av koronavaksinen.

Det uavhengige forskingspanelet DSMB var òg bekymra for om AstraZeneca kan ha inkludert utdatert data frå forsøket, som igjen kan ha ført til ein «ufullstendig oversikt over effektdataa», ifølgje NIAID.

– Dei positive resultata på høgt nivå frå den primære analysen av fase 3-studien av AZD1222 i USA stadfestar vaksineeffekten i samsvar med den mellombelse analysen som vart offentleggjord måndag 22. mars, skriv AstraZeneca i ein pressemelding.

Dei oppdaterte dataa viser at vaksinen framleis er 100 prosent effektivitet mot alvorleg sjukdom. Vaksinen er dessutan 85 prosent effektiv mot å utvikle symptomatisk sjukdomsforløp for personar over 65 år.

Selskapet seier dei oppdaterte dataa er leverte til DSMB og utgjer grunnlaget for vaksinegodkjenning i USA. Det er det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC som avgjer om vaksinen får bruksgodkjenning.

(©NPK)